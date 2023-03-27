Бушманов: «Судьба чемпионской гонки зависит от «Зенита»

Бывший российский футболист Евгений Бушманов высказался о текущем положении команд на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

«Чемпионская гонка и её судьба в первую очередь зависят от «Зенита». И если «сине-бело-голубые» так и будут регулярно терять очки, то у их конкурентов появятся шансы потеснить питерцев. Но пока предпосылок к этому я не вижу», - заявил Бушманов порталу Rusfootball, даже несмотря на недавнее поражение зенитовцев в матче против столичного ЦСКА (0:1).

Напомним, что отрыв «Зенита» от второго места, на котором идёт «Ростов» Валерия Карпина, составляет семь пунктов. В ближайшем туре РПЛ подопечные Сергея Семака встретятся с крепким «Уралом» Виктора Ганчаренко дома, на «Газпром Арене».