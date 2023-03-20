Гладилин – о возможном тюремном сроке Влута: «Это всё туфта»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин уверен, что полузащитник екатеринбургского «Урала» Рай Влут избежит тюремного заключения.

«Со стороны зарубежных стран идёт чистый наезд на тех, кто работает в нашей стране. На эту историю стоит смотреть только с этой позиции. А все юридические моменты — туфта», - уверен Гладилин в комментарии для «Газеты.Ру».

Об истории, в которую попал нидерландец, мы писали сегодня вечером. Ему грозят 3,5 года тюремного заключения за ДТП, в которое он попал два года тому назад.

Ситуацию вокруг игрока ранее прокомментировал президент «Урала» Григорий Иванов.