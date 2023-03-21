Нигматуллин: «Зенит» попал в кризис, но это придаёт интригу РПЛ

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о неубедительной игре «Зенита» после зимнего перерыва.

«Зенит» сейчас попал в некий кризис — это хорошо заметно на фоне их последних результатов. Но это придает российскому чемпионату интригу, становится интереснее», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат». Эксперт надеется, что интрига в РПЛ сохранится до самого последнего тура.

После 20 матчей «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 48 очков. На второй строчке идет «Ростов», набрав 41 очко. Замыкает тройку «Спартак», у которого в копилке 40 зачетных баллов.