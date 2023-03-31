Соловьёв: «Зенит» всё равно будет чемпионом»

Бывший полузащитник «Динамо» Иван Соловьёв поделился своим мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Зенит» всё равно [несмотря на поражение от ЦСКА (0:1)] будет чемпионом. Напротив, думаю, неудача в Москве встряхнёт команду, петербуржцы понимают, что конкуренты могут сократить дистанцию», - цитирует Соловьёва Bobsoccer.ru.

Специалист считает, что в матче с екатеринбургским «Уралом», который состоится первого апреля, коллективу с берегов Невы будет довольно непросто добиться трёх очков, однако собранность «сине-бело-голубых» может сыграть в этом свою роль.