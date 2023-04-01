Сергеев вернулся после травмы и за полчаса добыл «Зениту» победу над «Уралом»

Питерский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга сошлись в рамках чемпионата России. Встреча 21-го тура РПЛ состоялась 1 апреля на стадионе «Газпром Арена».

За полчаса до старта матча футболисты «Зенита» узнали, что «Спартак» вновь оступился, и домашний матч с «Уралом» стал ещё более ценен. Футболистов Ганчаренко вообще сложно обыграть, а тут можно отрыв от «красно-белых» увеличить. Принялись за это дело сразу 6 бразильцев, составивших добрую половину состава «Зенита».

Родригао, Ренан и Дуглас отвечали за оборонительные действия, а Малком, Вендел и Клаудиньо – за атакующие. На скамейке поддерживал соотечественников Густаво Мантуан. Как раз Малком и создал первый момент, откликнувшись на кросс Караваева справа. Невысокий бразилец ускользнул от опеки, пробил в касание, но немного не попал в дальний угол.

«Урал» предложил «Зениту» вязкий футбол, хорошо оборонялся и доставлял немало проблем. Питерцы атаковали часто, но медленно, поэтому угроза воротам Помазуна в основном возникала после кроссов. Так Мостовой с левого фланга выполнил заброс на дальнюю штангу, где Караваев в борьбе с Егорычевым всё же пробил в дальний угол, но в створ опять же не попал. Давление «Зенита» усиливалось. «Урал» всё больше прижимался к воротам, даже центр поля почти не переходил.

Вендел из-за пределов штрафной площади шикарно пальнул под перекладину – спас Помазун. Кузяев на углу штрафной площади находит Мостового, тот финтом уходит в центр и крутит под штангу, но и тут выручает голкипер. Дальше уже Андрей простреливает на пустой угол, несётся замыкать дальнюю штангу Кассьерра, но до мяча не дотягивается. Преимущество «Зенита» тотальное, атаки постоянные, но голов нет.

А «Урал» просто терпел. Но дотерпел лишь до 75-й минуты, когда свежий Иван Сергеев отклеился от опекуна и откликнулся на кросс Клаудиньо, пробив точно в «девятку» - 1:0. По-настоящему победоносное возвращение форварда после травмы. Чуть позже Густаво Мантуан вырвался на рандеву с Помазуном и чётко переиграл вратаря, но счёт не удвоился – у бразильца зафиксировали офсайд.

Зато Сергеев бил из правильного положения: в этот раз Иван замкнул кросс Дугласа, буквально щитком пробив мимо Помазуна – 2:0. Есть победа, три очка добыты, значит можно праздновать. «Зенит» уже на 10 баллов оторвался от «Ростова» и «Спартака», правда, у ростовчан игра в запасе.