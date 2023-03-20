Агент отреагировал на слова Семака о продлении контракта Караваева с «Зенитом»

Иван Бакулин, агент защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, высказался о ситуации с контрактом футболиста. Ранее главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак сообщил, что 27-летний игрок продлил трудовое соглашение с клубом.

«Контракт с «Зенитом» согласован, но на данный момент еще не подписан», — приводит слова Бакулина Sport24.

В текущем сезоне Караваев принял участие в 21 матче с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи. Действующий договор игрока с «Зенитом» истекает предстоящим летом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 6 миллионов евро.