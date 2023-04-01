Агент: «Условия контракта, который предлагает ЦСКА, не нравятся Дивееву»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, по какой причине его клиент до сих пор не продлил контракт с московским клубом.

По словам агента, 23-летнего футболиста не устраивают условия, предлагаемые ему руководством ЦСКА по новому соглашению.

«Почему ЦСКА и Дивеев пока не продлили контракт? Проблема в условиях, которые предлагает клуб. ЦСКА хочет сохранить игрока, но условия нового контракта не нравятся Игорю», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, действующее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной России заинтересован лидер текущего розыгрыша чемпионата Италии «Наполи».

В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейской» команды 14 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.