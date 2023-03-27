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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук рассказал, каким хотел бы видеть изменённый формат проведения РПЛ

27 Марта 2023 • 13:27 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
02.04 16:30

Бывший нападающий московского ЦСКА и петербургского «Динамо» Роман Орещук высказался о потенциальном изменении формата проведения российского чемпионата.

По словам специалиста, смысла в расширении Российской премьер-лиги в данный момент нет, так как с переменами в проведении кубкового соревнования у команд элитного российского дивизиона появилась возможность играть достаточное количество матчей.

Также эксперт сказал, как стоило бы проводить РПЛ в будущем, но чего в ближайшее время точно сделано, по его словам, не будет.

«Когда проходит два классических круга, а потом команды делятся на две группы – одна борется за чемпионство, другая – за выживание, то это интересно. Я бы такое с удовольствием внедрил в наш футбол», - приводит слова Орещука «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Чемпионат России Роман Орещук РПЛ
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