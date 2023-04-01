Языджи охарактеризовал Алексея Березуцкого как тренера

Бывший турецкий полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи охарактеризовал Алексея Березуцкого – человека, под руководством которого он выступал в составе «армейцев» во второй половине прошлого сезона.

«Алексей придаёт большое значение моральному состоянию игроков. Он заставляет команду работать до мельчайших деталей, делая всё, чтобы вы были счастливы в команде», - рассказал Языджи Metaratings, добавив, что при Березуцком в ЦСКА царила атмосфера позитива.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА ровно год – с 15 июня 2021 года по 15 июня 2022 года. После его сменил опытный российский тренер Владимир Федотов.

«Березуцкий – тренер, который хорошо разбирается в тактике, при этом он силён в общении с игроками», - добавил Языджи.

Ранее турок оценил время, которое он провёл в Москве будучи игроком «красно-синих».