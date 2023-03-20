Дивеев: «Без Fan ID, конечно, народу было больше»

Центральный защитник «армейцев» Москвы Игорь Дивеев высказался о посещаемости на победном матче своего клуба против «Зенита». Напомним, что вчера ЦСКА со счётом 1:0 обыграл на газоне «ВЭБ Арены» лидера РПЛ.

«Без Fan ID, конечно, народу на стадионе больше было. Да и атмосфернее было. Но благодарю тех, кто сделал себе паспорт болельщика и всё равно пришёл на игру с «Зенитом», - цитирует Дивеева «Чемпионат».

Напомним, исход центральной игры 20 тура Премьер-лиги решил единственный гол. Его автором стал форвард «армейцев» Фёдор Чалов. Ранее он тоже высказался о ситуации с Fan ID.

«Хотя я согласен с Чаловым по всей этой ситуации – домой с паспортом не ходят», - добавил Дивеев.