Владимир Федотов рассказал, почему Карраскаль потерял место в основе ЦСКА

Российский журналист Севастиан Терлецкий выяснил у главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова, почему полузащитник Хорхе Карраскаль в последнее время чаще сидит на скамейке запасных, чем в играет на поле. Ответ специалиста он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Это обычная конкуренция. Дело за ним – отреагировать на непопадание в состав своей работой на тренировках и своим отношением к делу. Он хорошо трудится на тренировках, и никаких конфликтов у меня с ним нет», - рассказал Федотов.

В последних трёх матчах ЦСКА в рамках РПЛ и Кубка России колумбиец сыграл всего лишь 11 минут.