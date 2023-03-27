Даниэль Карвальо: «Газзаев был нам как отец»

Бывший бразильский полузащитник столичных «армейцев» Даниэль Карвальо вспомнил свой период выступлений в московском клубе под руководством Валерия Газзаева.

«Валерий Газзаев был как отец для нас. Помимо профессионализма, было чувство, что ты находишься в семье», - заявил бразилец «Матч ТВ».

Напомним, что под руководством Газзаева ЦСКА с Карвальо в составе взял Кубок УЕФА в 2005 году. Выступал игрок в рядах «армейцев» Москвы с 2004 по 2010 год.

Ранее сам Валерий Газзаев высказался о своём бывшем игроке, назвав его самым талантливым игроком, которого ему только приходилось тренировать.