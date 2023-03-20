Камоцци: «Чалов — лучший «девятый номер» в РПЛ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове.

«Фёдор — отличный нападающий. Чалов — лучший «девятый номер» в РПЛ, как и Александр Соболев», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний форвард провёл в составе «армейцев» 27 матчей, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Отметим, что Чалов не был приглашён в сборную России на товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака, которые пройдут в конце марта.

После 20 туров РПЛ ЦСКА набрал 35 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.