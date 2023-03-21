Агент: «Карраскаль переживает, что в последних матчах мало играл за ЦСКА»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал ситуацию своего клиента в клубе. В последних матчах 25-летний футболист стал получать меньше игрового времени, однако колумбиец был вызван в национальную сборную.

«Хорхе переживает, что в последних матчах мало играл за ЦСКА. Он хочет приносить пользу команды и готов бороться за свой шанс Уверен, что вызов в сборную Колумбии дадут ему позитивный импульс», — цитирует Родригеса Metaratings.

В текущем сезоне Карраскаль принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.