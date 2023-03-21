Корнеев: «Чалов - один из самых талантливых футболистов России»

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев высказался о современном «армейце» Фёдоре Чалове, в прошлом году на правах аренды выступавшем за швейцарский «Базель».

По мнению специалиста, европейский опыт помог 24-летнему спортсмену взглянуть на свои сильные и слабые стороны с другой точки зрения.

«Качества у него были всегда, но сейчас он выглядит, как серьёзный футболист, который может делать разницу на поле. Надеюсь, что он не будет сбавлять обороты», - приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

Эксперт также выразил надежду на то, что уроженец Москвы будет приносить как пользу как «красно-синей» команде, так и «красно-синим» болельщикам.

«Чалов - один из самых талантливых футболистов России», - заключил Корнеев.