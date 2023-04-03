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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магаль: «Отличное поле, можно играть»

03 Апреля 2023 • 07:52 Комментировать
Факел
0:2
ЦСКА Москва
окончен

В двадцать первом туре российского чемпионата «Факел» потерпел домашнее поражение от ЦСКА. Как это часто бывает в Воронеже, не обошлось без разговоров о качестве поля. Но защитник  «Факела» Руслан Магаль считает подобные разговоры необоснованными, по его мнению, с полем в Воронеже полный порядок.

- Поле отличное. Не знаю, что сказать. Мне один и тот же вопрос постоянно задают: «Что с полем?» Ничего с полем! Для нас и ЦСКА оно было одинаковым, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Факелу» предстоит гостевой матч против «Торпедо». 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Руслан Магаль
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