Магаль: «Отличное поле, можно играть»

В двадцать первом туре российского чемпионата «Факел» потерпел домашнее поражение от ЦСКА. Как это часто бывает в Воронеже, не обошлось без разговоров о качестве поля. Но защитник «Факела» Руслан Магаль считает подобные разговоры необоснованными, по его мнению, с полем в Воронеже полный порядок.

- Поле отличное. Не знаю, что сказать. Мне один и тот же вопрос постоянно задают: «Что с полем?» Ничего с полем! Для нас и ЦСКА оно было одинаковым, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Факелу» предстоит гостевой матч против «Торпедо».