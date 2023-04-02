Обляков отметился результативным действием в четвертом матче подряд в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков отметился результативным действием в четвертом матче подряд в Российской премьер-лиге. Сегодня, 2 апреля, игрок отметился забитым мячом в матче 21-го тура РПЛ против воронежского «Факела» (2:0), также он впервые в карьере заработал 11-метровый удар (Фёдор Чалов реализовал свой шанс).

За четыре последних матча 24-летний футболист отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

ЦСКА после победы определил «Динамо» в турнирной таблице и поднялся на четвёртую строчку. В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют против «Химок».