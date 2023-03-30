Пономарёв: «Думаю, что это происки агентов, рано ещё Дивееву переходить в «Наполи»

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе Игоря Дивеева в итальянский «Наполи».

«Думаю, что это происки агентов. Рано ещё Игорю переходить в такой клуб. Да и травма у него недавно была, нужно ещё посмотреть, в какой форме Дивеев будет после восстановления», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению Пономарёва, у защитника «армейцев» не хватает стартовой скорости и иных игровых качеств для перехода в такой сильный клуб. Отдельно эксперт отметил и агентов, из-за желания которых набить цену при переговорах и возникают такие слухи.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном переходе Игоря Дивеева в состав «Наполи» при условии ухода Мин-Чжэ Кима из стана «партенопейцев». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.