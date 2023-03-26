Тренер ЦСКА Федотов: «Судить уже некому, многие арбитры отстранены»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от работы российских арбитров на матчах РПЛ.

«Судить уже некому. Многие арбитры отстранены из-за допущенных ошибок. Это не мой анализ, а анализ судейского комитета. Судья — расстрельная профессия? Мы в этом все. И в топ-лигах такое же», — цитирует Федотова издание «Спорт-Экспресс».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков после 20 матчей. В предстоящем матче «армейцы» сыграют в гостях с «Факелом». Встреча пройдет 2 апреля, начало — в 16:30 по московскому времени.