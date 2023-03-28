Чанов считает, что Акинфееву пока рано ставить памятник

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о словах бывшего игрока «армейцев» Даниэля Карвальо, который предложил поставить памятник вратарю Игорю Акинфееву.

«Я согласен с тем, что Акинфеев — лучший игрок ЦСКА. Его уровень очень высокий, но ставить памятник при жизни — лишнее. Игорь же еще живой. Нужно понимать, что Даниэль — человек с юмором», — приводит слова Чанова «Чемпионат».

36-летний Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. За все время он провел 728 матчей во всех турнирах и 306 раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт голкипера с «армейцами» истекает летом 2024 года.