Известный журналист из Неаполя Франческо Мадунго прокомментировал слухи о возможном переходе защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева в «Наполи».

«В первый раз слышу от вас про интерес «Наполи» к Дивееву. Уверен, что это слух или игры агентов. Команда действительно будет летом искать центрального защитника, даже если Ким останется, но не верю, что команда следит за Дивеевым. Вряд ли «Наполи» сейчас может заинтересовать игрок из чемпионата России», — рассказал журналист в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что сегодня, 30 марта, появилась информация о возможном переходе Игоря Дивеева в стан лидера Серии А. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего россиянина в шесть миллионов евро.