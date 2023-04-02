ЦСКА объяснил отсутствие Медины в заявке на матч

В воскресенье ЦСКА будет проводить гостевой матч Российской премьер-лиги против «Факела». Атакующий полузащитник Хесус Медина не попал даже в число запасных игроков московской команды. «Армейцы» дали комментарий на этот счёт.

«В семье Хесуса Медины произошло горе, и тренерский штаб дал ему время побыть с близкими», - говорится в сообщении ЦСКА.

Отмечается, что Медина вернётся в расположение ЦСКА в понедельник.

В 22 матчах сезона 2022/2023 Хесус Медина записал на свой счёт семь голов.

Матч между «Факелом» и ЦСКА начнётся в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.