Агапов — о травме: «После перерыва на сборные готов играть полный матч»

Защитник ЦСКА Илья Агапов, перешедший в московский клуб минувшей зимой из «Пари НН», рассказал о своём состоянии после травмы. Напомним, что 22-летний футболист принял участие в товарищеском матче «армейцев» против 2DROTS, который завершился победой команды из Медиалиги со счётом 2:1.

«Состояние нормальное, дискомфорта во время товарищеского матча не было. Травма уже не беспокоит. После перерыва на сборные готов играть полный матч, хотелось бы», — цитирует Агапова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Пари НН» 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее Агапов также выступал за вторые команды «Рубина», «Спартака». Кроме того, он защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика».