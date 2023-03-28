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Агапов — о травме: «После перерыва на сборные готов играть полный матч»

28 Марта 2023 • 12:14 Комментировать
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ЦСКА Москва
02.04 16:30

Защитник ЦСКА Илья Агапов, перешедший в московский клуб минувшей зимой из «Пари НН», рассказал о своём состоянии после травмы. Напомним, что 22-летний футболист принял участие в товарищеском матче «армейцев» против 2DROTS, который завершился победой команды из Медиалиги со счётом 2:1.

«Состояние нормальное, дискомфорта во время товарищеского матча не было. Травма уже не беспокоит. После перерыва на сборные готов играть полный матч, хотелось бы», — цитирует Агапова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Пари НН» 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее Агапов также выступал за вторые команды «Рубина», «Спартака». Кроме того, он защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Илья Агапов
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