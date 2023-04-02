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Обляков: «Никогда такого мягкого поля не видел»

02 Апреля 2023 • 18:46 Комментировать
Факел
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Лучший футболист матча «Факел» - ЦСКА (0:2) Иван Обляков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Удачная игра за сборную, здесь вы тоже выходите и забиваете. Лучший игрок матча - это сейчас для вас лучшая неделя за последнее время?

- Одна из. Сборная удачно сыграла, это придало еще больше уверенности. Эмоционально и физически не так тяжело. Как бы все легче переносится, поэтому  сегодня удачно сыграли, и заслуженная победа, я считаю.

- Перед тем, как вы забили гол, готовилась замена. Вы знали, что вас должны поменять?

- Нет, не знал, что меня должны поменять, но знал, что очень устал, что сводит ноги. Поле максимально мягкое. Наверное, никогда такого мягкого поля не видел. Ногам на самом деле тяжело было привыкать.

- Во втором тайме ЦСКА больше времени проводил в обороне, соперник заставил так играть?

- Ну да, они чуть упростили игру и где-то начали длинными забросами играть, пару подборов забрали. Соответственно, на их территории было преимущество.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Иван Обляков
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