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Газзаев: «Карвальо — самый талантливый футболист за мою историю»

27 Марта 2023 • 15:27 Комментировать (1)
Факел
...
ЦСКА Москва
02.04 16:30

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о бывшем полузащитнике московской команды Даниэле Карвальо.

По словам Газзаева, бразилец — самый талантливый футболист, которого он когда-либо тренировал.

«Самый талантливый футболист за мою историю. Я и в Киеве работал и везде. Всегда это отмечал», — сказал Газзаев в видео на YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В общей сложности в составе «армейцев» футболист провёл 140 матчей, забил 26 голов и отдал 45 результативных передач. В период совей игры за «красно-синих» бразилец дважды выигрывал чемпионат России, а также успел стать победителем Кубка УЕФА (Лиги Европы).  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Даниэль Карвальо
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Комментарии (1)
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ингерман
27 Марта 2023 в 15:36
ай.. гав-гав.. твая ысторыя ужо никаму не интересна.. А-ха-ха-ха! )))
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