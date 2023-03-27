Газзаев: «Карвальо — самый талантливый футболист за мою историю»

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о бывшем полузащитнике московской команды Даниэле Карвальо.

По словам Газзаева, бразилец — самый талантливый футболист, которого он когда-либо тренировал.

«Самый талантливый футболист за мою историю. Я и в Киеве работал и везде. Всегда это отмечал», — сказал Газзаев в видео на YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В общей сложности в составе «армейцев» футболист провёл 140 матчей, забил 26 голов и отдал 45 результативных передач. В период совей игры за «красно-синих» бразилец дважды выигрывал чемпионат России, а также успел стать победителем Кубка УЕФА (Лиги Европы).