Марков назвал самый трудный период профессиональной карьеры

Форвард воронежского «Факела» Евгений Марков поделился воспоминаниями о самом трудном периоде в его игровой карьере. Он, как оказалось, случился в жизни футболиста не так давно – около полугода назад из-за того, что ему пришлось покинуть в начале текущего сезона тульский «Арсенал».

«Время без команды – очень тяжёлое время. Хочу извиниться перед своей женой – я тогда все ей «пихал», даже за нечистый нож, лежащий в раковине. Кукуха начинала потихоньку ехать», - делится Марков с «Матч ТВ».

Игрок добавил, что боролся со своим плохим состоянием он с помощью регулярных тренировок: ежедневно бегал кроссы, ходил в тренажёрный зал, занимался теннисом.

«Но это всё не стало заменой футбольной жизни», - добавил футболист.

Марков стал игроком «Факела» с ноября прошлого года.