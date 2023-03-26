Чепчугов – о поражении ЦСКА от 2DROTS: «Этот матч можно считать тренировкой»

Бывший голкипер столичного ЦСКА Сергей Чепчугов считает, что поражение его бывшего клуба от команды медиалиги 2DROTS нельзя воспринимать всерьёз.

«Это всего лишь товарищеский матч, просто подготовка к официальным играм, его спокойно можно воспринимать как тренировку. Не стоит обвинять и критиковать игроков ЦСКА», - заявил Чепчугов Sport24.

Напомним, что вчера, 25 марта «армейцы» уступили сопернику из мира медиафутбола со счётом 1:2. Голы в составе гостей «ВЭБ Арены» оформили Владислав Ослоновский и Станислав Манаев, а в составе «армейцев» отличился Фёдор Чалов.

В Премьер-лиге на данный момент ЦСКА Владимира Федотова идёт на пятом месте в турнирной таблице c 35 баллами.