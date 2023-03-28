Карвальо назвал Федотова лучшим российским тренером

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо назвал наставника «армейцев» Владимира Федотова лучшим российским тренером на сегодняшний день.

«Лучший ли Федотов из российских тренеров? Да, конечно. С учётом проделанной работы, можно сказать, что он очень хороший, один из лучших тренеров России», — приводит слова Карвальо «Спорт-Экспресс».

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА прошлым летом, сменив на этом посту Алексея Березуцкого. После 20 туров РПЛ «красно-синие» расположились на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков.

Свой следующий матч «армейцы» проведут 2 апреля против «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.