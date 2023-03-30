«Наполи» заинтересован в переходе Дивеева

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Sport24, интерес к 23-летнему россиянину проявляет нынешний лидер Серии А «Наполи». Отмечается, что в Дивееве руководство неаполитанского клуба видит замену защитнику Мин-Чжэ Киму, который с большой долей вероятности покинет «Наполи» грядущим летом.

По информации источника, знакомого с ситуацией, «Наполи» также рассматривает подписание защитника «Арсенала», Вильяма Салиба. Однако Дивеев выглядит более предпочтительным вариантом из-за своей невысокой трансферной стоимости. Сообщается, что интерес к футболисту ЦСКА продолжает сохранять и «Венеция», выступающая в Серии Б.

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше РПЛ защитник провёл 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.