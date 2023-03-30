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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Наполи» заинтересован в переходе Дивеева

30 Марта 2023 • 15:25 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
02.04 16:30

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Sport24, интерес к 23-летнему россиянину проявляет нынешний лидер Серии А «Наполи». Отмечается, что в Дивееве руководство неаполитанского клуба видит замену защитнику Мин-Чжэ Киму, который с большой долей вероятности покинет «Наполи» грядущим летом.

По информации источника, знакомого с ситуацией, «Наполи» также рассматривает подписание защитника «Арсенала», Вильяма Салиба. Однако Дивеев выглядит более предпочтительным вариантом из-за своей невысокой трансферной стоимости. Сообщается, что интерес к футболисту ЦСКА продолжает сохранять и «Венеция», выступающая в Серии Б.

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше РПЛ защитник провёл 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Наполи Игорь Дивеев Вильям Салиба
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