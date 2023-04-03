Квеквескири: «Футбол — контактный вид спорта»

В двадцать первом туре российского чемпионата «Факел» потерпел домашнее поражение от ЦСКА, воронежцы пропустили по голу в каждом из таймов. Полузащитник воронежской команды Ираклий Квеквескири допустил ошибку, из-за которой в его ворота был назначен одиннадцатиметровый удар - так «Факел» пропустил первый гол. Он рассказал, как все случилось.

- Футбол — контактный вид спорта, и с этими ситуациями в штрафной он становится полностью бесконтактным. Уже не знаешь, что делать. Поставил судья пенальти — значит, был, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В конце начавшейся недели «Факелу» предстоит сыграть в рамках 22-го тура российского чемпионата с московским «Торпедо».