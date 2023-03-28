На выходных ЦСКА проводил товарищеский матч против 2DROTS и неожиданно проиграл представителю Медиалиги на родной «ВЭБ Арене» со счётом 1:2. Нападающий Фёдор Чалов провёл игру с камерой на груди. Теперь «армейцы» опубликовали видео, показав «матч глазами Чалова». Конечно, в ролике показан не весь матч, а лишь наиболее интересные моменты. Болельщики могут узнать, как видят игру футболисты.

В настоящий момент ЦСКА готовится к гостевому матчу Премьер-лиги России против «Факела». Команды будут играть в воскресенье, 2 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.