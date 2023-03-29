Автограф-сессия легионеров «Факела» собрала 200 человек в будний день

Очередное доказательство того, что Воронеж на данный момент является одним из самых футбольных городов России, если не самым.

Автограф-сессия двух легионеров-новичков местного «Факела» Реды Рабея и Мохамеда Брахими собрала 210 участников и это в будний день. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу воронежской команды.

Французы Рабей и Брахими стали первыми в сезоне легионерами воронежского коллектива, присоединившись к команде минувшей зимой. Сейчас «Факел», напомним, идёт в турнирной таблице РПЛ на 14-м месте, набрав после 20 туров 17 очков. Руководит командой бывший российский футболист Дмитрий Пятибратов.