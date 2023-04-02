Голы Чалова и Облякова позволили ЦСКА обыграть «Факел» и приблизиться к «Спартаку»

Воронежский «Факел» и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России. Встреча 21-го тура РПЛ состоялась 2 апреля на стадионе «Центральный».

Федотов продолжает воспитывать Карраскаля, оставляя Хорхе на скамейке запасных, и продолжает верить в пару форвардов. Движение Чалова удачно дополняет мощь Заболотного, Антон и Фёдор вновь появились с первых минут, активную поддержку им оказывали Иван Обляков и Виктор Мендес.

Правда, разгонялись «армейцы» долго. Началось всё с довольно суматошной борьбы, в которой инициативу забрали гости. «Факел» за первый тайм даже в створ ворот Игоря Акинфеева не ударил, на гол или опасные моменты совсем не претендовал. ЦСКА тоже долго мучился, но в середине тайма всё-таки сумел счёт открыть. Предшествовала тому трёхминутная пауза. Арбитры по традиции долго смотрели повторы, совещались.

Обляков от удара сзади по ногам упал в штрафной площади, но Кукуян показал играть. Через минуту рефери всё-таки убедили посмотреть повтор, и он увидел фол Ираклия Квеквескири. После долгой паузы Чалов наконец пробил с 11 метров. Фёдору хватило хладнокровия разбросать голкипера и мяч по разным углам – 0:1.

Далее продолжился вязкий футбол. ЦСКА больше атаковал, чаще подходил к воротам, но Заболотный не дотягивался до прострелов и кроссов, будто не понимал своих одноклубников. «Факел» разбудил гостей на 50-й минуте. Навалились воронежцы в позиционной атаке, Агапов пробил в соперника, а на отскоке первым был Квеквескири. Что есть силы двинул Ираклий с 22-х метров, заставив прозвенеть перекладину за спиной Игоря Акинфеева.

Надо признать, подействовало. ЦСКА взбодрился, тут же создал опасный момент с ударом Гайича, но Свинов достал мяч в углу, а затем придерживал инициативу. Второй гол «армейцев» виделся логическим завершением ситуации, собственно, он и случился на 77-й минуте. Соскучившийся по РПЛ Карраскаль финтами раскачал двух защитников и забросил мяч на Гайича. Милан навесил, Заболотный выиграл воздух и организовал скидку чуть назад, а завершил командные усилия Иван Обляков, с 8 метров поразивший цель – 0:2.

Тут уже «Факел» не оправился, да и шансов не было. Зато ЦСКА в самой концовке мог получить и второй пенальти за падение Мухина, но долгая пауза в этот раз ничем не увенчалась. Для уверенной победы «армейцам» хватило и двух мячей. Голы Чалова и Облякова позволили ЦСКА закрепиться на четвёртой строчке и приблизиться к «Спартаку», отставание от которого теперь всего три очка.