В ЦСКА высказались о ситуации с контрактом Дивеева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с контактом защитника московской команды Игоря Дивеева.

Напомним, действующее соглашение 23-летнего футболиста с «армейцами» рассчитано до лета 2024 года. По словам Бабаева, Дивеев хочет остаться в ЦСКА и сейчас стороны ведут диалог о продлении контракта.

«Мы регулярно общаемся. Конечно, хочется как можно быстрее решить вопрос. Но надо учитывать то, что у всех свои интересы. Иногда компромисс требует времени», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к российскому футболисту проявляет нынешний лидер чемпионата Италии и четвертьфиналист Лиги чемпионов «Наполи».

В текущем сезоне защитник провёл за ЦСКА 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.