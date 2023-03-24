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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федотов поделился ожиданиями от матча с «Факелом»

24 Марта 2023 • 18:08 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
02.04 16:30

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт 2 апреля. В этот день московская команда сыграет против «Факела» на выезде. Наставник «армейцев» Владимир Федотов поделился своими ожиданиями от этого матча.

«Достаточно проанализировать домашние матчи «Факела», чтобы сделать вывод, насколько непростая игра нас ожидает. Можно вспомнить, что произошло в прошлом туре с «Сочи», который уступил в Воронеже со счётом 0:3. У «Факела» на своём поле большая поддержка с трибун, это окрыляет команду, помогает ей раскрывать весь свой потенциал», - сказал Федотов, слова которого приводит Bobsoccer.

Федотов отметил, что для достижения положительного результата в гостях у «Факела» ЦСКА нужно будет сыграть на максимуме.

Матч «Факел» - ЦСКА стартует 2 апреля в 16:30 по московскому времени. На текущий момент воронежская команда располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 17 очками в кармане. ЦСКА идёт на 5-й строчке – «армейцы» раздобыли 35 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Владимир Федотов
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ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
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