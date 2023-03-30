Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци высказался о возможном интересе «Наполи» к Дивееву эксклюзив

30 Марта 2023 • 20:27 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
02.04 16:30

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна в столичном «Спартаке», высказался о слухах относительно перехода Игоря Дивеева в «Наполи».

«Дивеев и «Наполи»? Не слышал о такой возможности. Если честно, мне трудно что-то говорить о том, в чем я не уверен. Для обсуждений нужно больше информации, чем есть сейчас», — заявил экс-функционер «красно-белых» в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что руководство «Наполи» видит в Дивееве замену защитнику Мин-Чжэ Киму, который с большой долей вероятности покинет «партенопейцев» этим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего россиянина в шесть миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Наполи Игорь Дивеев Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
20:37 · Россия. Премьер-лига
Уваров: «Даса неплохо играет в «Динамо»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Даниэль Карвальо: «Для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Считаю, что Россия должна участвовать в европейских турнирах»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Уваров — об Абрамовиче: «Совершенно нормальный, скромный человек»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Ари — один из самых грязных футболистов в моей карьере»
19:12 · Россия. Премьер-лига
В «Наполи» отреагировали на слухи о Дивееве
19:01 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Пиво надо возвращать на стадионы — это золотая жила»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Тарасов: «Думаю, «Зенит» будет чемпионом»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Неаполя прокомментировал слухи об интересе «Наполи» к Дивееву эксклюзив
18:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Все сборники «Спартака» уже вернулись, у них достаточно времени, чтобы подготовиться к «Ахмату»
17:53 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о состоянии Смолова и ещё троих игроков
17:43 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Поправки в закон о Fan ID – это звонок к его отмене»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Думаю, что это происки агентов, рано ещё Дивееву переходить в «Наполи»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Кузьмичев выбыл из строя на месяц
16:42 · Россия. Премьер-лига
На заседании совета директоров «Локомотива» ключевых решений не приняли
Все новости
Рекомендуем