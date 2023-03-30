Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна в столичном «Спартаке», высказался о слухах относительно перехода Игоря Дивеева в «Наполи».

«Дивеев и «Наполи»? Не слышал о такой возможности. Если честно, мне трудно что-то говорить о том, в чем я не уверен. Для обсуждений нужно больше информации, чем есть сейчас», — заявил экс-функционер «красно-белых» в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что руководство «Наполи» видит в Дивееве замену защитнику Мин-Чжэ Киму, который с большой долей вероятности покинет «партенопейцев» этим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего россиянина в шесть миллионов евро.