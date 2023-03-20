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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «ЦСКА мог решить исход игры с «Зенитом» ещё в первом тайме»

20 Марта 2023 • 21:13 Комментировать (1)
Факел
...
ЦСКА Москва
02.04 16:30

Известный российский тренер Александр Тарханов полагает, что столичный ЦСКА во вчерашнем матче против «Зенита» мог решать вопрос о победителе встречи ещё в первом тайме.

«Первый тайм ЦСКА играл очень хорошо, могли решать все вопросы в первой половине встречи. А вот в концовке матча лучше выглядел уже «Зенит» - могли сравнивать счёт. Но «армейцы» заслужили свой гол и оформили заслуженную победу», - цитирует Тарханова «Чемпионат».

Напомним, что единственным голом центральной битвы 20 тура Премьер-лиги стал гол Фёдора Чалова во втором тайме. Его форвард «армейцев» отправил в ворота питерцев не без помощи рикошета.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Тарханов
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Марта 2023 в 21:25
ай идиётто - ты болен? А-ха-ха-ха! )))
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