Боков: «Если к Дивееву проявляет интерес «Наполи», то это не просто так»

Бывший футболист столичного ЦСКА Максим Боков высказался о возможном переходе защитника «армейцев» Игоря Дивеева в «Наполи».

«Если «Наполи» действительно интересуется, то стоит попробовать силы в этой команде. Если к Дивееву проявляет интерес такой клуб, то это не просто так — в таких грандах ведут людей длительное время», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Дивееву можно сразу попробовать силы в топ-клубе, отметив знание российского футбола наставником «Наполи» Лучано Спаллетти.

По слухам, Игорь Дивеев является одним из претендентов на место центрального защитника лидера итальянской Серии А в случае ухода Мин-Чжэ Кима, который вероятно покинет «партенопейцев» этим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего россиянина в шесть миллионов евро.