Агент отреагировал на информацию об интересе «Наполи» к Дивееву

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Наполи».

Агент не исключил, что нынешний лидер чемпионата Италии действительно заинтересован в услугах 23-летнего футболиста, отметив при этом, что сам он не владеет информацией об этом.

«Мне ничего об этом неизвестно. Давайте будем отталкиваться от фактов. Будет интерес, значит, он будет выражен в предложениях. Тогда можно будет разговаривать», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 6 миллионов евро.