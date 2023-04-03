Якимов: «Поражение лучше скорее забыть»

В двадцать первом туре российского чемпионата «Факел» потерпел домашнее поражение от ЦСКА, воронежцы пропустили по голу в каждом из таймов. Ситуацию прокомментировал Вячеслав Якимов, защитник «Факела», он призвал одноклубников поскорее забыть неудачу и думать о следующей игре.

- Когда выиграл, настроение было хорошее, сам на подъеме. После поражения остается осадок на душе, хочется поскорее проанализировать и забыть, готовиться к следующему матчу, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Факелу» предстоит выезд в Москву для встречи с тамошним «Торпедо».