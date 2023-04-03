Масалитин: «Удача помогла ЦСКА»

В двадцать первом туре российского чемпионата «Факел» потерпел домашнее поражение от ЦСКА, воронежцы пропустили по мячу в каждом из таймов прошедшего матча. Вывший футболист армейского клуба, забивавший в его составе в 1990 году пять мячей за матч, Валерий Масалитин, считает, что армейцам несколько повезло.

- Если бы у игроков «Факела» было побольше мастерства, то сравняли бы, а может быть и повели. А так, ЦСКА забил за счет удачи — хорошо, что Заболотный всегда до конца борется, мяч отскочил и забил Обляков, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата армейский клуб сразится с «Химками».