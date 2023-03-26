Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок 2DROTS Стиль: «В конце игры с ЦСКА у нас уже сводило ноги»

26 Марта 2023 • 09:11 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
02.04 16:30

Игрок медийного футбольного клуба 2DROTS Алекс Стиль поделился впечатлениями от вчерашнего матча против клуба Премьер-лиги. Напомним, что 25 марта его команда гостила на «ВЭБ Арене» у столичного ЦСКА, непрофессионалам удалось победить – 2:1.

«Разница между нашими командами большая, естественно. Ребята из ЦСКА дают темп, который сложно выдерживать на протяжении всех 90 минут. В конце уже у ребят сводило ноги, было сложно. Но это круто, это настоящий футбол, в который ты всегда мечтал играть», - цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Футболист добавил, что особое удовольствие ему доставили тысячи болельщиков, которые пришли вчера на трибуны московской арены. На стадион пришли порядка 20 тыс. зрителей.

«Одно удовольствие играть в футбол, особенно при таких трибунах», - добавил Стиль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва 2DROTS Алекс Стиль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
10:03 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, когда возглавит новый клуб
09:20 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «ЦСКА не стоит критиковать за товарищеский матч с медийной командой»
09:11 · Россия. Премьер-лига
Сигурдссон рассказал, как Модрич обзывал его
09:11 · Россия. Премьер-лига
Игрок 2DROTS Стиль: «В конце игры с ЦСКА у нас уже сводило ноги»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Если я буду читать комментарии и статьи о себе, то точно сойду с ума»
07:59 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сборная Ирака сыграет от обороны»
07:21 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Сборной России нужно уйти от товарищеских матчей, иначе деградации не миновать»
07:01 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Вообще нет чувства, что мы обыграем сборную Ирака»
06:53 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Сборную России постепенно допустят к официальным матчам в УЕФА»
06:43 · Россия. Премьер-лига
Тарасов: «Игроки 2DROTS вышли на матч с ЦСКА как на последний финал»
06:22 · Россия. Премьер-лига
Аршавин – о сборной России: «Не ясно, где наш путь и будет ли дорога»
02:52 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Поражение ЦСКА ничего не значит»
02:35 · Россия. Премьер-лига
Гранат высказался в пользу Fan ID
25 Марта
21:42 · Россия. Премьер-лига
Градиленко: Неудивительно, что ЦСКА проиграл 2DROTS
21:28 · Россия. Премьер-лига
Корнеев — о поражении ЦСКА от клуба Медиалиги: «Этот результат, прежде всего, неуважение к себе! Позорище!»
Все новости
Рекомендуем