Игрок 2DROTS Стиль: «В конце игры с ЦСКА у нас уже сводило ноги»

Игрок медийного футбольного клуба 2DROTS Алекс Стиль поделился впечатлениями от вчерашнего матча против клуба Премьер-лиги. Напомним, что 25 марта его команда гостила на «ВЭБ Арене» у столичного ЦСКА, непрофессионалам удалось победить – 2:1.

«Разница между нашими командами большая, естественно. Ребята из ЦСКА дают темп, который сложно выдерживать на протяжении всех 90 минут. В конце уже у ребят сводило ноги, было сложно. Но это круто, это настоящий футбол, в который ты всегда мечтал играть», - цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Футболист добавил, что особое удовольствие ему доставили тысячи болельщиков, которые пришли вчера на трибуны московской арены. На стадион пришли порядка 20 тыс. зрителей.

«Одно удовольствие играть в футбол, особенно при таких трибунах», - добавил Стиль.