Якимов: «Хотим забрать у ЦСКА три очка»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

Футболист отметил, что после победы над «Сочи» в прошлом матче (3:0) команда из Воронежа находится в хорошем расположении духа и рассчитывает забрать три очка в предстоящем противостоянии с «армейцами».

«Ждём дома ЦСКА и хотим забрать у них три очка. Готовимся как обычно. Такой же микроцикл», — цитирует Якимова «РБ Спорт».

Матч «Факел» — ЦСКА состоится завтра, 2 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

После 20 туров российского чемпионата ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Факел» же расположился на 14-й строчке с 17 баллами в своём активе.