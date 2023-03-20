Тренер «Факела»: «ЦСКА – машина на футбольном поле, но мы не робеем»

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов порассуждал о будущем сопернике своей команды – столичном ЦСКА. Матч «Факела» с гостями из Москвы запланирован на 21 тур РПЛ, дата – 2 апреля.

«ЦСКА – это команда слабых мест, топ‑клуб. Восхищаюсь их организацией, это просто машина на футбольном поле. Однако мы не робеем перед ними, мы знаем, как будем играть. Будем стараться прессинговать, есть у нас свои внутренние секреты», - цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

К слову, в минувшие выходные воронежцы, наконец, одержали вторую победу в сезоне. Это случилось в игре против «Сочи» дома, матч завершился со счётом 3:0.