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Тренер «Факела»: «ЦСКА – машина на футбольном поле, но мы не робеем»

20 Марта 2023 • 23:13 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
02.04 16:30

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов порассуждал о будущем сопернике своей команды – столичном ЦСКА. Матч «Факела» с гостями из Москвы запланирован на 21 тур РПЛ, дата – 2 апреля.

«ЦСКА – это команда слабых мест, топ‑клуб. Восхищаюсь их организацией, это просто машина на футбольном поле. Однако мы не робеем перед ними, мы знаем, как будем играть. Будем стараться прессинговать, есть у нас свои внутренние секреты», - цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

К слову, в минувшие выходные воронежцы, наконец, одержали вторую победу в сезоне. Это случилось в игре против «Сочи» дома, матч завершился со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Дмитрий Пятибратов
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ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
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