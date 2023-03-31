Мендес вернулся в расположение ЦСКА

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, сообщил о возвращении чилийского игрока в расположение московского клуба после выступлений в составе национальной сборной своей страны.

«Виктор вернулся в Россию и находится в расположении клуба», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне 23-летний Мендес провёл за ЦСКА 24 игры, не отметившись в них результативными действиями.

После 20 туров текущего розыгрыша РПЛ «армейцы» расположились на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. Свой следующий матч ЦСКА проведёт 2 апреля против «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.