В ЦСКА рассказали, когда Медина и Карраскаль вернутся в расположение команды

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что южноамериканские игроки Хесус Медина и Хорхе Карраскаль вернутся в расположение московского клуба после матчей национальных сборных, завтра, 30 марта.

«Медина и Карраскаль вернутся в расположение клуба утром в четверг. Бактиёр Зайнутдинов уже вернулся и тренируется с командой», — цитирует Брейдо ТАСС.

В нынешнем сезоне 25-летний парагваец Медина провёл за ЦСКА 22 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач. На счету 24-летнего колумбийца Карраскаля пять голов и шесть ассистов в 23 встречах.

После 20 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на 13 очков.