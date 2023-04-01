Кафанов: «Помазун заслужил вызов в сборную России отличной игрой»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему в сборную получил вызов голкипер «Урала» Илья Помазун.

«Помазун оказался в сборной благодаря своей надёжной игре в чемпионате России. Плюс Матвей Сафонов появился в команде в последний момент, и было не понятно до конца, здоров он окончательно или нет», - цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что если бы подозрения на коронавирус у Сафонова подтвердились, то на сбор отправились бы трое вратарей – Сергей Песьяков, Александр Селихов и, соответственно, Помазун.

Напомним, что Помазуну так и не удалось дебютировать за сборную России в прошедших во второй декаде марта контрольных матчах. В первом из них россияне в гостях в Тегеране сыграли вничью со сборной Ирана (1:1), а во втором обыграли в Питере команду Ирака – 2:0.

Кафанов высказался об ошибках Песьякова в игре с Ираком