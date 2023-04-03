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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хавбек «Факела» Квеквескири обвинил игроков ЦСКА в затяжке времени

03 Апреля 2023 • 17:35 Комментировать
Факел
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о затяжке времени футболистами ЦСКА (0:2) в очном противостоянии в рамках 21-го тура РПЛ.

«Когда такая большая команда, как ЦСКА, тянет время, это не очень красиво. Мойзес падает, потом встает через пять секунд, хватается за ногу. Роша то же самое. Большие люди, футболисты, играют на результат», — цитирует Квеквескири Sport24.

В текущем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал один голевой пас.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 21 тур.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Ираклий Квеквескири Виллиан Роша Мойзес
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