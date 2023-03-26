Канчельскис: «ЦСКА не стоит критиковать за товарищеский матч с медийной командой»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис недоволен тем, что из-за вчерашнего поражения ЦСКА в матче с клубом медиалиги 2DROTS на армейский клуб обрушился шквал критики. Победу вчера, напомним, одержал медийный клуб – 2:1.

«Ничего страшного не случилось. Сейчас у некоторых ребят выходные, все вышли просто насладиться футболом. Почему все так реагируют на это поражение? Ничего особенного в этом нет», - цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Ранее похожим мнением поделился и ветеран столичного клуба Владимир Пономарёв. А вот бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев не сдержал критики в адрес московской команды.