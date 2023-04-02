Заболотный и Чалов – в атаке ЦСКА на матч с «Факелом»

В воскресенье ЦСКА проведёт гостевой матч 21-го тура чемпионата России против «Факела». Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Гайич, Агапов, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Обляков, Заболотный, Чалов.

Матч между «Факелом» и ЦСКА стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в таблице Премьер-лиги. Даже в случае ничьей в Воронеже «армейцы» обойдут «Динамо» и окажутся на четвёртой позиции.